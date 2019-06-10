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Украина назвала заявку на матч против Люксебурга

Украина назвала заявку на матч против Люксебурга
11:01 Сегодня Телеграф ФФУ Фото: ФФУ

Новости спорта: Андрей Шевченко взял на матч с Люксембургом только двух нападающих.

Сборная Украины опубликовала заявку на матч отборочного раунда на чемпионат Европы 2020 года против Люксембурга, который пройдет сегодня во Львове. Начало – в 21:45. Андрей Шевченко оставил вне заявки Богдана Бутко и Артема Беседина, зато вернулись Марлос и Николай Шапаренко, пропустившие встречу с Сербией. Список трансляций, где смотреть матч Украина – Люксембург, есть на нашем сайте.

Вратари: 1. Юрий Панькив, 12. Андрей Пятов, 23. Андрей Лунин

Защитники: 3. Эдуард Соболь, 4. Сергей Кривцов, 5. Никита Бурда, 13. Игорь Пластун, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко

Полузащитники: 2. Владимир Шепелев, 6. Тарас Степаненко, 7. Николай Шапаренко, 8. Руслан Малиновский, 10. Евгений Коноплянка, 11. Марлос, 14. Марьян Швед, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 19. Роман Безус, 20. Виктор Коваленко

Нападающие: 9. Артем Кравец, 18. Роман Яремчук

Аналитики почти не сомневаются в победе сборной Украины, на которую установлен коэффициент 1.09. Котировки на ничью – 9.50, на победу Люксембурга – 21.00. То есть вероятность выигрыша матча командой Андрея Шевченко оценивается в 86 процентов, ничьей – в 10 процентов, выигрыша гостей – в 4 процента. Наиболее вероятным результатом матча букмекеры называют 2:0 в пользу Украины.

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Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, Сборная Люксембурга, Отбор на Евро-2020.
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