Украина - Люксембург: когда и где смотреть матч отбора к Евро-2020

Украина феерично разобралась с Сербией в 3-м туре отбора к Евро-2020 и теперь попытается закрепить лидерство в матче с командой, которая идет второй в турнирной таблице Группы В. Да-да, не послышалось. Набрав в трех стартовых турах четыре очка, Люксембург занимает место выше Литвы, Сербии и Португалии.
Примечательно, что для Украины это будет уже второй поединок в группе с Люксембургом. Первый состоялся во втором туре, когда после тяжелого выезда в Лиссабон через несколько дней также на выезде пришлось противостоять и сборной карликовой страны. Победить удалось лишь благодаря автоголу на заключительных секундах.
Матч Украина - Люксембург состоится 10-го июня 2019-го года во Львове на "Арене Львов". Онлайн прямая видеотрансляция поединка запланирована на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". Также видеоэфир будет доступен для подписчиков платформы OLL.tv. Начало матча в 22.00
Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча квалификации Евро-2020 Украина - Люксембург?
Люксембург - RTL 2
Черногория - Sportklub 7 Serbia
Польша - IPLA
Сербия - Sportklub 7 Serbia
Великобритания - Sky Sports Red Button, SKY GO Extra
США - Univision Deportes En Vivo, ESPN3