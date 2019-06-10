Литва подает протест на результат поединка с Люксембургом

Новости спорта: Федерация футбола Литвы подает протест на результат домашнего поединка квалификации на чемпионат Европы 2020 года против национальной команды Люксембурга.

Федерация футбола Литвы подает протест на результат домашнего поединка квалификации на чемпионат Европы 2020 года против национальной команды Люксембурга (1:1), с которой, к слову, Украине предстоит сыграть сегодня, 10 мая.

Об этом в своем Твиттере сообщил ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык. Официальные подробности должны стать известны сегодня.

Вот такое сообщение оставил украинский телеведущий:

Добре мати хороших друзів-колег у різних країнах..Литва оформила протест на результат домашнього матчу з Люксембургом! Причина -участь у грі Родрігеса. Литовці вважають, що цей екс-португалець на має права виступати за збірну Люксембургу. Завтра про протест повідомлять офіційно. — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 9 июня 2019 г.

Позднее журналист сообщил, что лично видел Родригеса поздно ночью в одном из ночных клубов Львова:

Бажаю збірній Люксембургу спокійної ночі у Львові! Тим більше особисто бачив Родрігеса вчора пізно вночі в одному з відомих нічних клубів Львова! Може вони вже все розуміють! — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 9 июня 2019 г.

Напомним, сегодня, 10 июня, сборная Украины проведет матч против Люксембурга в рамках отбора к Евро-2020. Начало матча в 21.45.