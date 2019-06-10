Скачать
Понедельник, 10.06.2019
Португалия - Нидерланды: обзор финального матча Лиги наций
Португалия - Нидерланды: обзор финального матча Лиги наций
Надаль стал 12-кратным победителем Ролан Гаррос
Надаль стал 12-кратным победителем Ролан Гаррос
Украина - Люксембург: когда и где смотреть матч отбора к Евро-2020
Украина - Люксембург: когда и где смотреть матч отбора к Евро-2020
Формула-1: Гран-при Канады завершилось скандалом
Формула-1: Гран-при Канады завершилось скандалом

Литва подает протест на результат поединка с Люксембургом

Литва подает протест на результат поединка с Люксембургом
12:18 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Федерация футбола Литвы подает протест на результат домашнего поединка квалификации на чемпионат Европы 2020 года против национальной команды Люксембурга.

Федерация футбола Литвы подает протест на результат домашнего поединка квалификации на чемпионат Европы 2020 года против национальной команды Люксембурга (1:1), с которой, к слову, Украине предстоит сыграть сегодня, 10 мая.

Об этом в своем Твиттере сообщил ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык. Официальные подробности должны стать известны сегодня.

Вот такое сообщение оставил украинский телеведущий:

Позднее журналист сообщил, что лично видел Родригеса поздно ночью в одном из ночных клубов Львова:

Напомним, сегодня, 10 июня, сборная Украины проведет матч против Люксембурга в рамках отбора к Евро-2020. Начало матча в 21.45.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, Сборная Люксембурга, Жерсон Родригеш.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Португалия - Нидерланды: события финала Лиги наций
02 Португалия - Нидерланды: обзор финального матча Лиги наций
03 Реал определился с будущим Лунина
04 Португалия - победитель первой Лиги наций
05 Надаль стал 12-кратным победителем Ролан Гаррос
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь