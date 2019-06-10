Литва подает протест на результат поединка с Люксембургом

Федерация футбола Литвы подает протест на результат домашнего поединка квалификации на чемпионат Европы 2020 года против национальной команды Люксембурга (1:1), с которой, к слову, Украине предстоит сыграть сегодня, 10 мая.
Об этом в своем Твиттере сообщил ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык. Официальные подробности должны стать известны сегодня.
Вот такое сообщение оставил украинский телеведущий:
Добре мати хороших друзів-колег у різних країнах..Литва оформила протест на результат домашнього матчу з Люксембургом! Причина -участь у грі Родрігеса. Литовці вважають, що цей екс-португалець на має права виступати за збірну Люксембургу. Завтра про протест повідомлять офіційно.— Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 9 июня 2019 г.
Позднее журналист сообщил, что лично видел Родригеса поздно ночью в одном из ночных клубов Львова:
Бажаю збірній Люксембургу спокійної ночі у Львові! Тим більше особисто бачив Родрігеса вчора пізно вночі в одному з відомих нічних клубів Львова! Може вони вже все розуміють!— Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 9 июня 2019 г.
Напомним, сегодня, 10 июня, сборная Украины проведет матч против Люксембурга в рамках отбора к Евро-2020. Начало матча в 21.45.