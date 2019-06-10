Скачать
Понедельник, 10.06.2019
Португалия - Нидерланды: обзор финального матча Лиги наций
Португалия - Нидерланды: обзор финального матча Лиги наций
Надаль стал 12-кратным победителем Ролан Гаррос
Надаль стал 12-кратным победителем Ролан Гаррос
Украина - Люксембург: когда и где смотреть матч отбора к Евро-2020
Украина - Люксембург: когда и где смотреть матч отбора к Евро-2020
Формула-1: Гран-при Канады завершилось скандалом
Формула-1: Гран-при Канады завершилось скандалом

Украина - Люксембург: прогноз букмекеров на матч

Украина - Люксембург: прогноз букмекеров на матч
13:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости спорта: Сборная Украины в понедельник, 10 июня, сыграет четвертый матч квалификации Евро-2020 - соперником украинцев будет сборная Люксембурга.

Сборная Украины является фаворитом в этом матче. Свой высокий класс украинцы продемонстрировали и в предыдущем матче, разгромив сербов в Львове.

В пользу украинцев говорит и тот факт, что они проведут второй матч дома. В то время как сборная Люксембурга была вынуждена совершить вояж – сначала в Литву, а теперь и в Украину. При этом поездка в Литву оказалась не слишком удачной – только ничья, при этом что у литовцев было два удаления.

Но не стоит забывать, что украинцы сыграли предыдущий матч против Люксембурга – победа только в добавленное арбитром время, и то благодаря автоголу соперника. Поэтому легко не будет.

Прогноз букмекеров на матч

Прогноз MarathonBet

Коэффициент на победу украинцев – 1,124. На футбольного карлика – 23. Маловероятна и ничья – 10,75. От украинцев ждут очередной голевой феерии. На индивидуальный тотал хозяев больше трех коэффициент – 2,4 Такой итог является более вероятным, чем хотя бы один гол в исполнении Люксембурга – 2,73.

Прогноз от 1xBet

Их эксперты прогнозируют победу украинцев с коэффициентом 1.13. На то, что сборная Люксембурга выигрывает во Львове – 24. Ничья в матче – 10,5.

Что касается количества голов, то их в матче может быть и три. Ставка на "тотал матча больше 3" – 1.91.

Прогноз от PariMatch

Несколько меньший коэффициент на победу Люксембурга дает PariMatch – 20,0. При этом со на победу украинцев такой же – 1,13. Относительно ничьей, то ее оценили в 9,70.

Ставка на то, что сборная Украины победит, а в матче будет забито как минимум три гола – 1.66. Победа украинцев и "тотал матча меньше 2,5" – 3,20

Прогноз от "Фаворит спорт"

Несколько меньший коэффициент на победу украинцев в "Фаворит спорт" – 1,12. Ничья – 9,75. В победе гостей, то она получила 22,00. При этом букмекеры не принимают ставку на то, что украинцы не проигрывают.

Матч Украина – Люксембург состоится в понедельник, 10 июня, на "Арене Львов". Начало встречи в 21:45.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Евро-2020, Новости футбола, Сборная Люксембурга.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Португалия - Нидерланды: события финала Лиги наций
02 Португалия - Нидерланды: обзор финального матча Лиги наций
03 Реал определился с будущим Лунина
04 Португалия - победитель первой Лиги наций
05 Надаль стал 12-кратным победителем Ролан Гаррос
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь