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Зинченко - о предстоящем матче против Люксембурга

Зинченко - о предстоящем матче против Люксембурга
13:53 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Александр считает, что команда полностью восстановилась после предыдущей встречи.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал грядущий матч против сборной Люксембурга в рамках отбора на Евро-2020.

"Физически я хорошо готов и успел восстановиться. Посмотрим, как в целом команда будет выглядеть. Но я думаю, что не должно быть никаких проблем, потому что все ребята находятся в тонусе.

Буквально на следующий день мы разобрали игру с сербами и со вчера были полностью сконцентрированы на матче против Люксембурга. Проанализировали наш поединок на выезде против них, и я скажу, что предстоящий матч будет складываться совсем иначе, чем с Сербией", - заявил Зинченко в эфире телеканалов Футбол 1.

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Напомним, что матч Украина - Люксембург состоится сегодня, 10 июня.

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Сборная Украины, ФФУ, Футбол, Новости футбола, Александр Зинченко.
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