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Назван лучший игрок мая в УПЛ

Назван лучший игрок мая в УПЛ
14:35 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УПЛ

Новости спорта: Болельщики определили героя месяца.

По результатам голосования в проекте, который был организован Украинской Премьер-лигой, победителем за звание лучшего футболиста чемпионата в мае стал полузащитник львовских "Карпат".

В голосовании можно было выбрать игрока среди победителей номинации "Лучший игрок тура" и исполнителей, которые отметились стабильностью в течение майских туров. Футболисты набрали следующее количество голосов (2600 поклонников футбола приняли участие в опросе):

Футболист львовян набрал 41% голосов. Помимо Мякушка в тройку номинантов вошли: форвард Черноморца - Арни Вильхамссон (37% голосов) и вингер Динамо - Виктор Цыганков (10% голосов).

Всего в опросе приняли участие более 2600 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что Карпаты сохранили место в УПЛ, обыграв Волынь.

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ФК Карпаты, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Сергей Мякушко.
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