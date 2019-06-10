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Куман прокомментировал поражение в финале Лиги наций

Куман прокомментировал поражение в финале Лиги наций
16:42 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Голландцы уступили португальцам в решающем поединке Лиги наций.

Главный тренер национальной команды сборной Нидерландов Рональд Куман дал комментарий пресс-службе УЕФА по поводу настоящего и будущего своего коллектива после финала Лиги наций (0:1).

"У нас было немного голевых моментов – нужно использовать свои шансы, сегодня мы были несильны в данном компоненте. Команда понимала, что необходимо продемонстрировать свой лучший футбол – тем не менее, у нас не вышло".

"Мне кажется, что еще не наступил тот момент, когда это поколение игроков может взять трофей – впереди нас ожидают поединки ЕВРО-2020. Нет, я не могу сказать про свой коллектив ничего плохого. Наоборот, я им горжусь. Сегодня нам немного не хватило, но в целом, кампанию можно оценивать положительно".

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УЕФА, Сборная Нидерландов, Рональд Куман, Евро-2020.
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