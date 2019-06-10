Куман прокомментировал поражение в финале Лиги наций

Новости спорта: Голландцы уступили португальцам в решающем поединке Лиги наций.

Главный тренер национальной команды сборной Нидерландов Рональд Куман дал комментарий пресс-службе УЕФА по поводу настоящего и будущего своего коллектива после финала Лиги наций (0:1).

"У нас было немного голевых моментов – нужно использовать свои шансы, сегодня мы были несильны в данном компоненте. Команда понимала, что необходимо продемонстрировать свой лучший футбол – тем не менее, у нас не вышло".

"Мне кажется, что еще не наступил тот момент, когда это поколение игроков может взять трофей – впереди нас ожидают поединки ЕВРО-2020. Нет, я не могу сказать про свой коллектив ничего плохого. Наоборот, я им горжусь. Сегодня нам немного не хватило, но в целом, кампанию можно оценивать положительно".