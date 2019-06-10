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Погба выразил готовность вернуться в Ювентус

Погба выразил готовность вернуться в Ювентус
15:49 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Поль Погба выразил готовность покинуть Манчестер Юнайтед и перебраться в Ювентус

Поль Погба выразил готовность покинуть Манчестер Юнайтед и перебраться в Ювентус, сообщает Corriere dello Sport.

Переговоры туринцев с МЮ не обещают быть простыми — главной проблемой является соблюдение Ювентусом правил финансового fair-play. По информации источника, чемпион Италии может включить в сделку по Погба одного из своих футболистов, которыми могут стать Дуглас Коста, Алекс Сандро или Пауло Дибала.

Ранее главным фаворитом на подписание Погба считался Реал. Но у Зинедина Зидана возникли разногласия с Флорентино Пересом — если тренер настаивал на приобретении Погба, то президент мадридцев предпочитает ему трансфер Кристиана Эриксена.

Также сообщалось, что Ювентус уже связывался с МЮ насчет его готовности продать Погба.

Погба уже выступал за Ювентус в период с 2012 по 2016 год, после чего за 105 миллионов евро перебрался в МЮ.

26-летний Погба в прошлом сезоне принял участие в 47 матчах во всех турнирах, забив 16 голов и отдав 11 результативных передач. Он помог МЮ добраться до четвертьфинала Лиги Чемпионов, но в АПЛ команда финишировала лишь на 6-й позиции.

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Поль Погба, Футбол, МЮ, Новости футбола.
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