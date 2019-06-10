Рома провела переговоры с форвардом сборной Аргентины

Новости спорта: «Рома» провела переговоры с Игуаином, игрок согласен на переход.

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин может перебраться в другой клуб итальянской Серии А.

Как сообщает Calciomercato.com, новой командой аргентинца может стать «Рома», которая хочет приобрести замену для форварда Эдина Джеко.

Руководство «волков» уже провело переговоры с 31-летним футболистом и его окружением, в результате чего Гонсало дал согласие на переход. Ожидается, что в ближайшее время римляне свяжутся с «Ювентусом» для согласования трансфера. Игуаин в минувшем сезоне выступал на правах аренды сначала за «Милан», а затем за «Челси».

В составе россонери нападающий принял участие в 15 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 6 голов и 1 результативную передачу. За синих Гонсало провёл 14 игр в английской Премьер-лиге, отметившись 5 забитыми мячами.