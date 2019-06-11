Как дебютант Премьер-лиги Колос праздновал свой выход (Видео)

Перволиговый "Колос" одолел "Черноморец" в ответном матче переходного плей-офф и гарантировал себе место в следующем сезоне УПЛ.
Вашему вниманию послематчевые эмоции новичков элитного дивизиона.
"Колос" - "Черноморец" 2:0 (0:0)
Голы: Гавриш, 57 (пенальти) (1:0); Гавриш, 63 (пенальти) (2:0)
"Колос": Яшков; Черноморец; Сахневич; Максименко; Кизилатеш (Нехтий, 53); Ильин; Милько; Задоя; Гавриш; Лысенко (Костышин Д., 85); Морозко (Мигунов, 64)
"Черноморец": Литовченко; Голиков; Гошкодеря; Рыжук; Аржанов; Хамелюк; Танчик; Норенков; Бабенко Р.; Павлов В. (Семенов, 46); Вильхамссон (Чорний, 64; Грачев Г., 86)
Предупреждения: Сахневич, 67; Яшков, 94; Костышин Д., 94 - Аржанов, 62; Норенков, 62