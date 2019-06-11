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Как дебютант Премьер-лиги Колос праздновал свой выход (Видео)

Как дебютант Премьер-лиги Колос праздновал свой выход (Видео)
01:18 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта: Как Колос из Киевской области праздновал выход в УПЛ.

Перволиговый "Колос" одолел "Черноморец" в ответном матче переходного плей-офф и гарантировал себе место в следующем сезоне УПЛ.

Вашему вниманию послематчевые эмоции новичков элитного дивизиона.

"Колос" - "Черноморец" 2:0 (0:0)

Голы: Гавриш, 57 (пенальти) (1:0); Гавриш, 63 (пенальти) (2:0)

"Колос": Яшков; Черноморец; Сахневич; Максименко; Кизилатеш (Нехтий, 53); Ильин; Милько; Задоя; Гавриш; Лысенко (Костышин Д., 85); Морозко (Мигунов, 64)

"Черноморец": Литовченко; Голиков; Гошкодеря; Рыжук; Аржанов; Хамелюк; Танчик; Норенков; Бабенко Р.; Павлов В. (Семенов, 46); Вильхамссон (Чорний, 64; Грачев Г., 86)

Предупреждения: Сахневич, 67; Яшков, 94; Костышин Д., 94 - Аржанов, 62; Норенков, 62

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Первая лига, УПЛ, Новости футбола, ФК Колос.
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