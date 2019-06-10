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Украина - Люксембург: составы команд

Украина - Люксембург: составы команд
20:41 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Андрей Шевченко выставил тех же игроков, что и на матч против Сербии.

Стали известны стартовые составы сборных Украины и Люксембурга, которые в понедельник, 10-го июня, сыграют на «Арене Львов» в рамках отбора к Евро-2020.

Стартовый свисток матча прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Украина: Пятов — Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Малиновский, Цыганков, Зинченко, Коноплянка, Яремчук.

Запасные: Панькив, Лунин, Соболь, Бурда, Шапаренко, Безус, Кравец, Пластун, Швед, Шепелев, Коваленко.

Люксембург: Морис — Шано, Жерсон, К. Мартинс, да Мота, В. Тилль, О. Тилль, Баррейру Мартинш, Родригес, Янс, Мартенс.

Запасные: Шон, Т.Кипс, Махмутович, Мальже, Селимович, Хольц, Бенси, Синани, Йениш, Тюрпель, Скендерович.

Стоит отметить, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выставил ровно тот же стартовый состав, что и на недавний матч отбора к Евро-2020 против Сербии, который завершился победой «сине-желтых» со счетом 5:0.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Евро-2020, Сборная Люксембурга.
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