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Зинченко подтвердил, что встречается с украинской журналисткой

Зинченко подтвердил, что встречается с украинской журналисткой
21:24 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта: Украинский полузащитник Манчестер Сити пролил свет на свою личную жизнь.

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко подтвердил, что встречается с журналисткой ТК Футбол Владой Седан.

«На протяжении двух дней ребята из разных стран присылают мне фотографии и видео. Пользуясь случаем, я хотел бы сказать, что у меня действительно отношения с Владой. Что касается поцелуя в эфире, я не видел ее две недели и не удержался. Ляпорт сразу все сбросил в группу Манчестер Сити. Некоторые ребята из команды знали уже об этом. В сборной это также уже обговорилось», — заявил Зинченко в интервью каналу Футбол 1.

Напомним, что Зинченко поцеловал девушку в прямом эфире после матча Украина — Сербия (5:0), закончив отвечать на ее вопросы во время интервью.

Зинченко поцеловал журналистку на флэш-интервью (Видео)

Сегодня сборная Украины сыграет против Люксембурга во Львове. Начало игры в 21:45.

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Сборная Украины, УПЛ, Новости футбола, Александр Зинченко.
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