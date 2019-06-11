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УЕФА опроверг слухи об изменениях в формате Лиги чемпионов

УЕФА опроверг слухи об изменениях в формате Лиги чемпионов
07:39 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Возможные изменения находится лишь на стадии обсуждений.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дал разъяснения по поводу информации об изменении формата Лиги чемпионов.

"В связи с некоторыми фактологическими неверными новостями, которые появились в последнее время в российской прессе, мы хотели бы заявить, что никаких конкретных предложений относительно возможных изменений в Лиге Чемпионов УЕФА не существует. Обсуждения по этой теме ведуться, но только на консультационной основе ", - сказано в заявлении УЕФА.

В организации отметили, что реформы в Лиге чемпионов были инициированы Ассоциацией европейских клубов (ECA).

Также своим мнением поделился президент УЕФА Александр Чеферин, который дал интервью журналу Spiegel.

"Я считаю, что ничего вообще не должно меняться. Футбол - это единственный европейский продукт, который является лучшим в своем роде в мире", - подчеркнул Чеферин.

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УЕФА, Футбол, Новости футбола, Александр Чеферин.
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