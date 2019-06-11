Украина - Люксембург: обзор матча отбора на Евро-2020 (Видео)

Новости спорта: Смотрите обзор матча отбора на Евро-2020 между Украиной и Люксембургом.

Сборная Украины ударно начала отборочный матч ЕВРО-2020 с Люксембургом, забив быстрый гол - уже на 6-й минуте после розыгрыша углового Малиновский навесил, а Яремчук головой отправил мяч в стеку.

Первый тайм так и закончился со счетмо 1:0, а после перерыва темп матча упал, что принесло немало проблем нашей команде. Люксембург заиграл свободнее, но украинцы все-таки смогли вымучить минимальную победу.

Обзор матча:

Украина — Люксембург 1:0

Гол: Яремчук, 6

Украина: Пятов — Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко — Степаненко, Зинченко, Малиновский — Цыганков (Соболь, 87), Яремчук, Коноплянка (Коваленко, 80).

Люксембург: Морис — Шано, К. Мартинс, Герсон — Янс, О. Тилль (Торпел, 77), Баррейро Мартинш, М. Мартинс — В. Тилль — Родригес, Да Мота (Бенси, 53).