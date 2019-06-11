Официально: Паулу Фонсека возглавил Рому

Пауло Фонсека назначен на пост главного тренера Ромы, сообщает официальный сайт клуба. Контракт с португальцем подписан до 2022 года.
«Мы рады приветствовать в клубе Пауло Фонсеку», — цитирует президента клуба Джеймса Палотту сайт римлян.
«Пауло — молодой и амбициозный тренер с международным опытом, менталитетом победителей и репутацией смелого атакующего футбола, который поразит наших болельщиков».
«С самых первых разговоров, которые у нас были с ним, он ясно дал понять, что хочет приехать в Рому, и был взволнован трудностью работы с нашими игроками и создания команды, которой фанаты могут гордиться».
Пауло Фонсека возглавлял Шахтер с лета 2016 года. Под его руководством Горняки завоевали восемь трофеев, среди которых три титула чемпионов Украины.
Ранее сообщалось, что тренер Витории Гимарайнш Луиш Каштру договорился об условиях контракта с Шахтером. Также среди претендентов на пост нового наставника донецкого клуба назывались Разван Луческу и экс-наставник Бетиса Кике Сетьен.
Рома в прошлом сезоне заняла 6-е место в рамках Серии А, из-за чего осталась без путевки в Лигу Чемпионов.