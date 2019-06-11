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Официально: Паулу Фонсека возглавил Рому

Официально: Паулу Фонсека возглавил Рому
11:23 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Португальский тренер сделал три "золотых дубля" и вернул "Шахтеру" абсолютное лидерство в украинском футболе.

Пауло Фонсека назначен на пост главного тренера Ромы, сообщает официальный сайт клуба. Контракт с португальцем подписан до 2022 года.

«Мы рады приветствовать в клубе Пауло Фонсеку», — цитирует президента клуба Джеймса Палотту сайт римлян.

«Пауло — молодой и амбициозный тренер с международным опытом, менталитетом победителей и репутацией смелого атакующего футбола, который поразит наших болельщиков».

«С самых первых разговоров, которые у нас были с ним, он ясно дал понять, что хочет приехать в Рому, и был взволнован трудностью работы с нашими игроками и создания команды, которой фанаты могут гордиться».

Пауло Фонсека возглавлял Шахтер с лета 2016 года. Под его руководством Горняки завоевали восемь трофеев, среди которых три титула чемпионов Украины.

Ранее сообщалось, что тренер Витории Гимарайнш Луиш Каштру договорился об условиях контракта с Шахтером. Также среди претендентов на пост нового наставника донецкого клуба назывались Разван Луческу и экс-наставник Бетиса Кике Сетьен.

Рома в прошлом сезоне заняла 6-е место в рамках Серии А, из-за чего осталась без путевки в Лигу Чемпионов.

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ФК Рома, Футбол, Новости футбола, Пауло Фонсека.
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