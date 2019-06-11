"Касильясу нужна достойная замена": Зинченко - о поцелуе с журналисткой

Новости спорта: Александр Зинченко прокомментировал поцелуй с Владой Щегловой в прямом эфире.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал победу национальной команды над Люксембургом.

"Мы добыли важные три очка. Благодарю за поддержку, она была космос, не передать словами.

Было сложно найти свободные зоны, чтобы в них входить. Мы еще растем как команда, но рисунок есть.

Условия были одинаковы, они тоже играли два дня назад. Не ищу отмазок, но считаю, что Украина в таких играх должна играть первым номером. Если бы я забил мяч в первом тайме, то, думаю, игра пошла бы по-другому.

Непросто вскрыть такую оборону, на это тренеру нужно время, чтобы понять идею, которая будет общая у игроков.

Поцелуй в прямом эфире? На самом деле, я хочу извиниться, что чуть не сорвал эфир. У меня отношения с Владой, я ее поцеловал, потому что не видел две недели, не удержался. И Касильяс уходит на пенсию, нужна достойная замена", - сказал Александр Зинченко в интервью каналу Футбол 1.