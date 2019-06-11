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Лунин присоединился к сборной Украины U-20

Лунин присоединился к сборной Украины U-20
12:20 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: АУФ

Новости спорта: Вратарь может помочь команде в полуфинале чемпионата мира.

Голкипер Реала Андрей Лунин прибыл в расположение молодежной сборной Украины U-20 в Польше. По информации, вратарь вылетел со Львова сразу после окончания матча национальных сборных Украины и Люксембурга и уже в два часа ночи приехал в отель в Гданьске, где разместилась молодежка.

Лунин уже присутствовал на командном завтраке сегодня, а также принял участие в традиционной прогулке сборной перед матчем.

Голкипер покинул расположение молодежки после матча 1/8 финала против Панамы и отправился в лагерь первой команды страны для подготовки к матчам отбора на чемпионат Европы против Сербии и Люксембурга.

Команда Андрея Шевченко разгромила Сербию со счетом 5:0, а также минимально справилась с Люксембургом и закрепилась на первом месте в своей отборочной группе. В обоих матчах на воротах стоял Андрей Пятов.

Напомним, что сегодня наша команда сыграет в полуфинале чемпионата мира. Соперником сине-желтых будет сборная Италия. Начало встречи в 18:30, трансляция – на телеканале UA: Перший.

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Новости футбола, Сборная Украины U-20, Андрей Лунин, ЧМ-2019 по футболу U-20.
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