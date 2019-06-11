СМИ: Моуриньо возглавит Челси

Новости спорта: Португалец имеет шансы в третий раз возглавить "синих".

Португальский специалист Жозе Моуринью может в третий раз стать главным тренером Челси. Об этом сообщает The Sun.

Источник утверждает, что нынешний наставник команды Маурицио Сарри в ближайшее время покинет "синих" и переедет в Италию, чтобы тренировать Ювентус. Перед новым тренером Челси поставит задачу выхода в топ-4.

Сообщается, что 56-летний Моуринью 10 июня был замечен в Лондоне вместе со своим агентом.

Напомним, португалец тренировал Челси с 2004 по 2007 и с 2013 по 2015 годы. В данный момент Жозе находится без работы с момента увольнения из Манчестер Юнайтед в декабре прошлого года.

В прошлом сезоне Челси под руководством Сарри занял третье место в АПЛ и выиграл Лигу Европы, обыграв в финале Арсенал.

Португальский специалист Жозе Моуринью может в третий раз стать главным тренером Челси. Об этом сообщает The Sun.

Источник утверждает, что нынешний наставник команды Маурицио Сарри в ближайшее время покинет "синих" и переедет в Италию, чтобы тренировать Ювентус. Перед новым тренером Челси поставит задачу выхода в топ-4.

Сообщается, что 56-летний Моуринью 10 июня был замечен в Лондоне вместе со своим агентом.

Напомним, португалец тренировал Челси с 2004 по 2007 и с 2013 по 2015 годы. В данный момент Жозе находится без работы с момента увольнения из Манчестер Юнайтед в декабре прошлого года.

В прошлом сезоне Челси под руководством Сарри занял третье место в АПЛ и выиграл Лигу Европы, обыграв в финале Арсенал.