Динамо может подписать финалиста Лиги Европы

Новости спорта: Форвард Альбасете Роман Зозуля попал в сферу интересов "бело-синих".

Украинский форвард испанского Альбасете Роман Зозуля может перебраться в киевское Динамо.

По информации источника, столичный клуб заинтересован в возвращении своего воспитанника. Переговоры находятся лишь на предварительном этапе, однако свое предложение 29-летний нападающий уже получил и раздумывает над ним.

Заметим, что контрактное соглашение с испанским клубом у Романа завершается нынешним летом, но если Альбасете попадет в Ла Лигу, то контракт будет подписан автоматически.

Отметим, что команда из Ла-Манча во втором по силе испанском дивизионе заняла 4-е место и теперь ожидает стыковые матчи за право выступать в Примере.

Напомним, что Зозуля выступал за киевское Динамо в период с 2011 по 2016 год, сыграв за основную команду 52 матча и забив 6 голов.