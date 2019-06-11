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Динамо может подписать финалиста Лиги Европы

Динамо может подписать финалиста Лиги Европы
14:00 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Форвард Альбасете Роман Зозуля попал в сферу интересов "бело-синих".

Украинский форвард испанского Альбасете Роман Зозуля может перебраться в киевское Динамо.

По информации источника, столичный клуб заинтересован в возвращении своего воспитанника. Переговоры находятся лишь на предварительном этапе, однако свое предложение 29-летний нападающий уже получил и раздумывает над ним.

Заметим, что контрактное соглашение с испанским клубом у Романа завершается нынешним летом, но если Альбасете попадет в Ла Лигу, то контракт будет подписан автоматически.

Отметим, что команда из Ла-Манча во втором по силе испанском дивизионе заняла 4-е место и теперь ожидает стыковые матчи за право выступать в Примере.

Напомним, что Зозуля выступал за киевское Динамо в период с 2011 по 2016 год, сыграв за основную команду 52 матча и забив 6 голов.

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Все по теме:

Сборная Украины, ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Роман Зозуля.
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