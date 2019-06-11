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Украина - Люксембург: обзор матча отбора на Евро-2020 (Видео)
Украина - Люксембург: обзор матча отбора на Евро-2020 (Видео)
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Капитан сборной Люксембурга: Мы разочарованы результатом

Капитан сборной Люксембурга: Мы разочарованы результатом
14:27 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Лоран Янс дал свой комментарий после проигранного матча сборной Украине.

Вчера сборная Люксембурга на Арене Львов потерпела минимальное поражение от Украины (0:1) в отборе к Евро-2020. Капитан люксембуржцев Лоран Янс считает, что его команда отдала все силы на поле, благодаря чему может гордиться своей игрой.

«Мы разочарованы результатом, но гордимся своей игрой против Украины. Мы отдали все силы на поле, но Украину невероятно поддерживали болельщики, а сам соперник также оказывал на нас серьезное давление. Мы старались действовать спокойно — знали, что можем забить в конце и вырвать ничью, но, к сожалению, все равно проиграли», — цитирует Янса tageblatt.lu.

Люксембург по итогам четырех матчей отбора имеет четыре очка на своем счету — он занимает второе место в группе B.

Следующий матч отбора к Евро-2020 Люксембург проведет 10 сентября — он дома будет принимать Сербию.

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Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, Сборная Люксембурга, Лоран Янс.
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