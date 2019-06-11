Назван еще один кандидат на пост наставника Челси

Новости спорта: Главный тренер Ньюкасла Рафаэль Бенитес заменит Маурицио Сарри в Челси.

Главный тренер Ньюкасла Рафаэль Бенитес заменит Маурицио Сарри в Челси, который перейдет в Ювентус, сообщает Tuttosport.com.

По информации издания, лондонцы отпустят итальянца в туринский клуб лишь после того, как окончательно договорятся о назначении испанского специалиста. Все должно решиться в ближайшие 48 часов.

Сегодня один из акционеров Челси в своем инстаграме выразил прощальные слова в адрес Сарри, тем самым намекнув на то, что переход тренера в Ювентус — дело решенное.

Рафаэль Бенитес возглавлял Челси в период с 2012 по 2013 год, являясь исполняющим обязанности наставника клуба. Вместе с лондонцами испанец выиграл Лигу Европы.

Отметим, что в 2015 году Бенитес покинул тренерский пост в Наполи, после чего его в клубе из Неаполя заменил именно Сарри.

В прошлом сезоне Ньюкасл Юнайтед занял 13-е место в АПЛ, в то время как Челси финишировал на третьей строчке.