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Стоимость Малиновского выросла на несколько миллионов евро

Стоимость Малиновского выросла на несколько миллионов евро
19:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Трансферная стоимость полузащитника бельгийского футбольного клуба “Генк” и сборной Украины Руслана Малиновского увеличилась на 2,5 млн евро.

Об этом свидетельствует обновленный рейтинг топ-100 трансферной стоимости игроков футбольного чемпионата Бельгии по версии портала Transfermarkt.

Трансферная стоимость Руслана Малиновского сейчас составляет 12,5 млн евро, что на 2,5 млн евро больше предыдущего показателя. Вторым среди украинцев является форвард “Гента” Роман Яремчук — 3,8 млн евро (на 0,3 млн евро больше), третьим — полузащитник “Гента” Роман Безус — 2 млн евро.

Возглавляет рейтинг 21-летний полузащитник “Генка” Сандер Берге. Его трансферная стоимость сейчас составляет 22 млн евро (предыдущая — 17 млн евро).

Напомним, Руслан Малиновский в своем последнем матче за сборную Украины по футболу отметился результативной передачей в ворота Люксембурга (1:0). Поединок состоялся 10 июня во Львове в рамках 4 тура группового раунда отбора на Евро-2020. На 6-й минуте Роман Яремчук забил мяч ударом головой после передачи Руслана Малиновского.

Следующий матч в квалификации Евро-2020 сборная Украины проведет 7 сентября в Вильнюсе против футболистов Литвы.

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ФК Генк, Чемпионат Бельгии, Руслан Малиновский.
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