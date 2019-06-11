Хэмилтон: Сейчас двигатели Феррари лучше, чем у Мерседеса

Новости спорта: Британец лестно высказался о своем прямом конкуренте.

Британский пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон считает, что Феррари в последнее время добились прогресса в скоростных качествах своих болидов. Победитель последнего Гран-при Канады признался, что итальянская команда обошла в этом аспекте Мерседес. Об этом сообщает RaceFans.

"Скоростные качества Феррари не являются вымыслом. В квалификации к Гран-при Канады было заметно, что на прямых дистанциях у них есть преимущество. В гонке у Феррари также был хороший темп на прямых.

Они проделали отличную работу с силовой установкой. Раньше Мерседес сильно опережал их в этом компоненте, а сейчас нам нужно работать над этим, потому что они нас превосходят", – поделился Хэмилтон.

Напомним, ранее Хэмилтон поддержал пилота Феррари Себастьяна Феттеля, который пришел на Гран-при Канады первым, однако был оштрафован на 5 секунд и откинут на вторую позицию