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Кейлор Навас хочет покинуть Реал

Кейлор Навас хочет покинуть Реал
15:42 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Костариканец готов покинуть Мадрид, но у него есть условие к клубу.

Вратарь Реала Кейлор Навас готов покинуть команду в межсезонье, сообщает AS.

Но голкипер просит мадридский клуб предоставить ему статус свободного агента, что помогло бы стать ключом к переговорам с ПСЖ, который из-за финансового fair-play скован в финансовых тратах на трансферном рынке.

Реал пока не готов пойти на условие Кейлора Наваса — летом мадридцы уже оформили трансферы Эдена Азара и Луки Йовича, также практически согласован переход Ферлана Менди, поэтому за костариканца они хотели бы выручить хоть какие-то деньги.

Ожидается, что роль второго голкипера в Реале вместо Кейлора Наваса займет Андрей Лунин.

Кейлор Навас перешел в Реал летом 2014 года после Чемпионата мира в Бразилии. До прихода Тибо Куртуа голкипер сборной Коста-Рики был основным, но в прошлом сезоне довольствовался ролью резервиста.

Во всех турнирах прошлого сезона Навас отыграл лишь 21 поединок.

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Кейлор Навас.
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