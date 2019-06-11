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Украина - Италия: где и когда смотреть полуфинал ЧМ-2019 U-20

Украина - Италия: где и когда смотреть полуфинал ЧМ-2019 U-20
16:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УАФ

Новости спорта: Украина сыграет с Италией за выход в финал юношеского чемпионата мира по футболу.

Юношеская сборная Украины по футболу (игроки до 20 лет) во вторник, 11 июня, сыграет очередной поединок в финальном турнире чемпионата мира-2019, который проходит в Польше.

В 1/2 финала юношеского мирового первенства сборная Украины в Гдыне разыграет путевку в финал с командой Италии. Начало матча в 18:30, прямая трансляция на UA-Перший.

В другом полуфинале в Люблине сойдутся футболисты Эквадора и Республики Корея.

14 июня в Гдыне пройдет матч за 3-е место, финальный поединок состоится 15 июня в Лодзе.

Напомним, на групповой стадии нынешнего чемпионата "сине-желтые" победили своих сверстников из США (2:1), Катара (1:0) и обменялись голами с командой Нигерии (1:1). В 1/8 финала украинцы разгромили сборную Панамы (4:1), а в четвертьфинале обыграли команду Колумбии (1:0).

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Сборная Италии, Сборная Украины, ФФУ, ЧМ-2019, УАФ, Сборная Украины U-20, ЧМ-2019 U-20.
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