Скачать
Вторник, 11.06.2019
Украина - Люксембург: обзор матча отбора на Евро-2020 (Видео)
Украина - Люксембург: обзор матча отбора на Евро-2020 (Видео)
Надаль стал 12-кратным победителем Ролан Гаррос
Надаль стал 12-кратным победителем Ролан Гаррос
Официально: Паулу Фонсека возглавил Рому
Официально: Паулу Фонсека возглавил Рому
Результаты жеребьевки предварительного раунда Лиги Европы
Результаты жеребьевки предварительного раунда Лиги Европы

Реал представит Йовича и Азара

Реал представит Йовича и Азара
18:36 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Два новичка обошлись клубу в 170 миллионов евро.

Реал в течение следующей пары дней планирует представить своих двух дорогостоящих новичков, сообщает AS.

По информации издания, на завтра, 12 июня, Сливочные запланировали презентацию экс-нападающего Айнтрахта Луки Йовича. В свою очередь, бывший хавбек Челси Эден Азар будет представлен столичной публике послезавтра, 13 июня.

О том, что футболисты перейдут в Реал, стало известно на протяжении прошлой недели. Подписание Йовича предположительно обошлось Галактикос в 60 миллионов евро, Азара — в 110 миллионов.

Минувший сезон Королевский клуб, по ходу одной кампании сменивший трех тренеров, закончил на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры. В Лиге чемпионов подопечные тогда еще Сантьяго Солари вылетели от Аякса на этапе 1/8 финала.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Примера, Эден Азар, Новости футбола, ФК Реал Мадрид.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина - Люксембург: события матча
02 Украина - Люксембург: обзор матча отбора на Евро-2020 (Видео)
03 Слова тренера сборной Люксембурга после поражения от Украины
04 Украина - Люксембург: слова Шевченко после матча
05 Леннокс Льюис дал совет Энтони Джошуа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь