Реал представит Йовича и Азара

Новости спорта: Два новичка обошлись клубу в 170 миллионов евро.

Реал в течение следующей пары дней планирует представить своих двух дорогостоящих новичков, сообщает AS.

По информации издания, на завтра, 12 июня, Сливочные запланировали презентацию экс-нападающего Айнтрахта Луки Йовича. В свою очередь, бывший хавбек Челси Эден Азар будет представлен столичной публике послезавтра, 13 июня.

О том, что футболисты перейдут в Реал, стало известно на протяжении прошлой недели. Подписание Йовича предположительно обошлось Галактикос в 60 миллионов евро, Азара — в 110 миллионов.

Минувший сезон Королевский клуб, по ходу одной кампании сменивший трех тренеров, закончил на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры. В Лиге чемпионов подопечные тогда еще Сантьяго Солари вылетели от Аякса на этапе 1/8 финала.