Неймар намерен вернуться в Барселону

Новости спорта: Бразилец Неймар недоволен успехами парижан в еврокубках.

Нападающий ПСЖ Неймар хочет покинуть парижский клуб и вернуться в Барселону, сообщает испанское издание Sport.

Бразилец недоволен тем, что клуб не может добиться серьезных успехов в еврокубках, а в чемпионате Франции соперники слишком активно акцентируют на нем свое внимание, из-за чего звездный игрок стал более склонен к травмам.

Неймар переходил в Париж не только по спортивным, но и экономическим причинам, однако деньги предположительно больше не являются для него приоритетом. Он хотел бы вернуться в Барселону и снова бороться за самые престижные трофеи Европы.

В конце прошлой недели стало известно, что в Париже намерены предложить бразильцу новый контракт еще на один год.

Сейчас Неймар травмирован, из-за чего пропустит предстоящий розыгрыш Копа Америка. У Неймара растяжение связок, восстановление займет порядка месяца.

В минувшем сезоне во всех турнирах лидер ПСЖ принял участие только в 28 матчах команды Томаса Тухеля во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 13 результативных передач.