Скачать
Вторник, 11.06.2019
Сборная Украины U-20 пробилась в финал чемпионата мира
Сборная Украины U-20 пробилась в финал чемпионата мира
Надаль стал 12-кратным победителем Ролан Гаррос
Надаль стал 12-кратным победителем Ролан Гаррос
Официально: Паулу Фонсека возглавил Рому
Официально: Паулу Фонсека возглавил Рому
Результаты жеребьевки предварительного раунда Лиги Европы
Результаты жеребьевки предварительного раунда Лиги Европы

Неймар намерен вернуться в Барселону

Неймар намерен вернуться в Барселону
20:12 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Бразилец Неймар недоволен успехами парижан в еврокубках.

Нападающий ПСЖ Неймар хочет покинуть парижский клуб и вернуться в Барселону, сообщает испанское издание Sport.

Бразилец недоволен тем, что клуб не может добиться серьезных успехов в еврокубках, а в чемпионате Франции соперники слишком активно акцентируют на нем свое внимание, из-за чего звездный игрок стал более склонен к травмам.

Неймар переходил в Париж не только по спортивным, но и экономическим причинам, однако деньги предположительно больше не являются для него приоритетом. Он хотел бы вернуться в Барселону и снова бороться за самые престижные трофеи Европы.

В конце прошлой недели стало известно, что в Париже намерены предложить бразильцу новый контракт еще на один год.

Сейчас Неймар травмирован, из-за чего пропустит предстоящий розыгрыш Копа Америка. У Неймара растяжение связок, восстановление займет порядка месяца.

В минувшем сезоне во всех турнирах лидер ПСЖ принял участие только в 28 матчах команды Томаса Тухеля во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 13 результативных передач.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Бразилии, ФК ПСЖ, Неймар, Футбол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина - Люксембург: события матча
02 Украина - Люксембург: обзор матча отбора на Евро-2020 (Видео)
03 Слова тренера сборной Люксембурга после поражения от Украины
04 Леннокс Льюис дал совет Энтони Джошуа
05 Украина - Люксембург: слова Шевченко после матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь