Барселона согласовала с Аяксом трансфер Де Лигта

Новости спорта: Защитник отметил, что финансовая сторона вопроса не является для него определяющей.

Аякс согласился продать своего 19-летнего капитана Маттейса Де Лигта каталонской Барселоне за 75 млн евро, сообщает Catalunya Radio.

По данным источника, Барселона урегулировала условия трансфера футболиста, но сам он пока не принял решения, где он продолжит карьеру.

"Деньги не вопрос для меня. Может, еще просто не время переходить в Барселону", - отметил ранее Де Лигт.

Де Лигт в сезоне-2018/19 провел за Аякс 55 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

Ранее Де Лигт признался, что здорово было бы играть с Месси в одной команде.