Назван самый высокооплачиваемый спортсмен мира

Новости спорта: Журнал Forbes представил ежегодный рейтинг самых богатых людей спорта.

Первое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира занял нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Совокупный доход аргентинца с июня 2018 по июнь 2019 оценивается в 127 млн долларов. Рейтинг представил журнал Forbes.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (109 млн) расположился на втором месте, третий - нападающий «ПСЖ» Неймар (105 млн).

1. Лионель Месси ("Барселона") - 127 млн долларов

2. Криштиану Роналду ("Ювентус") - 109 млн

3. Неймар ("ПСЖ") - 105 млн

4. Сауль Альварес (бокс) - 94 млн

5. Роджер Федерер (теннис) - 93,4 млн

6. Расселл Уилсон («Сиэтл», американский футбол) - 89,5 млн

7. Аарон Роджерс («Грин-Бэй», американский футбол) - 89,3 млн

8. Леброн Джеймс («Лейкерс», баскетбол) - 89 млн

9. Стивен Карри («Голден Стейт», баскетбол) - 79,8 млн

10. Кевин Дюрэнт («Голден Стейт», баскетбол) - 65,4 млн.

Напомним, Месси стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов-2018/19. 31-летний аргентинец, забив 12 голов в 10 матчах, обогнал Роберта Левандовского из «Баварии» (8 голов в 8 матчах).

Месси прервал в турнире гегемонию форварда Криштиану Роналду, который выступает за «Ювентус». Португалец шесть раз подряд становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. В сезоне 2014/15 он разделил это звание с Месси и Неймаром - все забили по 10 голов.