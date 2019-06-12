Наставник сборной Украины U-20 прокомментировал выход в финал ЧМ-2019

Новости спорта: Гол Сергея Булецы помог украинской сборной пройти итальянцев.

Главный тренер молодежной сборной Украины U-20 Александр Петраков прокомментировал исход полуфинального матча чемпионата мира против команды Италии.

Напомним, украинская сборная одержала над итальянскими сверстниками минимальную победу со счетом 1:0.

«Я счастливый человек, ребята — молодцы. Уже готовимся к финалу. Арбитр на чемпионате мира U-20 в 2015 году наш гол не засчитал, сегодня судья нам отплатил, можно сказать. Всех поздравляю», — заявил Петраков после матча в эфире телеканала «UA: Перший».

Следующий соперник Украины определится во втором полуфинальном матче, где сегодня встретятся команды Эквадора и Южной Кореи. Начало — в 21:30 по киевскому времени.

Напомним, из-за удаления в сегодняшнем полуфинале решающую игру в любом случае пропустит защитник украинской сборной Денис Попов.