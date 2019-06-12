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Стало известно, кто может заменить Гризманна в Атлетико

Стало известно, кто может заменить Гризманна в Атлетико
07:52 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Форвард Айнтрахта попал в шорт-лист "матрасников".

Руководство мадридского Атлетико рассматривает кандидатуры на замену форварду Антуану Гризманну, поскольку француз решил покинуть клуб этим летом.

По информации Bild, "матрасники" хотят подписать нападающего немецкого Айнтрахта Анте Ребича, так как видят в 25-летнем хорвате идеальное усиление атакующей линии команды.

Сообщается, что у Ребича случился конфликт с некоторыми футболистами "орлов", поэтому клуб может рассмотреть его продажу за 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне хорват сыграл 28 матчей в чемпионате Германии, в которых забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.

Ранее стало известно, что Гризманн определился со своим следующим клубом. Появлялась информация, что звездный француз станет игроком ПСЖ.

 

 

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ФК Атлетико М, Футбол, Новости футбола, Анте Ребич.
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