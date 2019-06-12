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Сын Роналду может уйти из Ювентуса

Сын Роналду может уйти из Ювентуса
08:45 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Криштиану-младший имеет все шансы стать не менее знаменитым, чем его отец.

Старший сын нападающего Ювентуса Криштиану Роналду может перейти в португальский Спортинг.

Криштиану-младший вместе со своим отцом перешел в Ювентус прошлым летом. 8-летний сын футболиста занимается в академии Ювентуса и играет за юношескую команду туринцев.

На недавнем турнире в Португалии Роналду продемонстрировал нереальную результативность - в пяти матчах он забил 19 голов.

По информации Correio da Manhã, лиссабонский Спортинг изъявил желание приобрести юное дарование и уже пообщался об этом со звездным отцом мальчика, для которого этот клуб стал родным.

Отметим, что Криштиану-младший - старший сын футболиста, родившийся в 2010 году от суррогатной матери. Кроме него Роналду воспитывает еще троих детей - близнецов Матео и Еву, также родившихся от суррогатной матери и дочь Алану-Мартину, которую игроку родила его девушка Джорджина Родригес.

Ранее сообщалось, что Роналду выиграл свой 31-й трофей в карьере, победив со сборной Португалии в Лиге наций.

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Криштиану Роналду, ФК Спортинг, Футбол, Новости футбола.
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