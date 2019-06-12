"Ну, теперь Динамо точно чемпион": Беленюк об уходе Фонсеки

Олимпийский призер, борец греко-римского стиля и известный фанат Динамо Жан Беленюк не оставил без внимания новость об уходе Паулу Фонсеки с поста главного тренера Шахтера.
Борец высказал надежду на то, что этот факт поможет в следующем сезоне Динамо выиграть чемпионство.
"Праздник для всех болельщиков Динамо Киев! Паулу Фонсека покинул Шахтер и стал тренером Ромы! Ну теперь Динамо точно чемпион!", - написал Беленюк в Instagram, сопроводив пост фотографией с мячом.
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Праздник для всех болельщиков Динамо Киев! Паулу Фонсека покинул Шахтер и стал тренером Ромы! Ну теперь Динамо точно чемпион! @favoritsport_official предлагает красиво проводить Паулу и отпраздновать заочное чемпионство киевлян с бутылочкой традиционного португальского напитка, естественно лишь для тех ценителей футбола, которые позволяют себе иногда немного расслабиться! Спортсмены и люди исповедующие ЗОЖ, которым естественно не рекомендую употреблять алкоголь в любом виде, могут принять участие в розыгрыше шести бутылок, лишь для дальнейшей перепродажи вышеупомянутым людям:) Для этого переходите по активной ссылке и участвуйте, конечно при наличии желания ;) #динамоВперёд
Напомним, Рома объявила о назначении Паулу Фонсеки главным тренером.