Скачать
Среда, 12.06.2019
Сборная Украины U-20 пробилась в финал чемпионата мира
Сборная Украины U-20 пробилась в финал чемпионата мира
Надаль стал 12-кратным победителем Ролан Гаррос
Надаль стал 12-кратным победителем Ролан Гаррос
Официально: Паулу Фонсека возглавил Рому
Официально: Паулу Фонсека возглавил Рому
Назван самый высокооплачиваемый спортсмен мира
Назван самый высокооплачиваемый спортсмен мира

"Ну, теперь Динамо точно чемпион": Беленюк об уходе Фонсеки

"Ну, теперь Динамо точно чемпион": Беленюк об уходе Фонсеки
08:58 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта: Жан Беленюк прокомментировал уход главного тренера Шахтера.

Олимпийский призер, борец греко-римского стиля и известный фанат Динамо Жан Беленюк не оставил без внимания новость об уходе Паулу Фонсеки с поста главного тренера Шахтера.

Борец высказал надежду на то, что этот факт поможет в следующем сезоне Динамо выиграть чемпионство.

"Праздник для всех болельщиков Динамо Киев! Паулу Фонсека покинул Шахтер и стал тренером Ромы! Ну теперь Динамо точно чемпион!", - написал Беленюк в Instagram, сопроводив пост фотографией с мячом.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Праздник для всех болельщиков Динамо Киев! Паулу Фонсека покинул Шахтер и стал тренером Ромы! Ну теперь Динамо точно чемпион! @favoritsport_official предлагает красиво проводить Паулу и отпраздновать заочное чемпионство киевлян с бутылочкой традиционного португальского напитка, естественно лишь для тех ценителей футбола, которые позволяют себе иногда немного расслабиться! Спортсмены и люди исповедующие ЗОЖ, которым естественно не рекомендую употреблять алкоголь в любом виде, могут принять участие в розыгрыше шести бутылок, лишь для дальнейшей перепродажи вышеупомянутым людям:) Для этого переходите по активной ссылке и участвуйте, конечно при наличии желания ;) #динамоВперёд

Публикация от Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

Напомним, Рома объявила о назначении Паулу Фонсеки главным тренером.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, Жан Беленюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сборная Украины U-20 пробилась в финал чемпионата мира
02 Наставник сборной Украины U-20 прокомментировал выход в финал ЧМ-2019
03 Стоимость Малиновского выросла на несколько миллионов евро
04 Результаты жеребьевки предварительного раунда Лиги Европы
05 Дефлимпийская сборная Украины обыграла Россию на ЧЕ-2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь