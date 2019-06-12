"Ну, теперь Динамо точно чемпион": Беленюк об уходе Фонсеки

Новости спорта: Жан Беленюк прокомментировал уход главного тренера Шахтера.

Олимпийский призер, борец греко-римского стиля и известный фанат Динамо Жан Беленюк не оставил без внимания новость об уходе Паулу Фонсеки с поста главного тренера Шахтера.

Борец высказал надежду на то, что этот факт поможет в следующем сезоне Динамо выиграть чемпионство.

"Праздник для всех болельщиков Динамо Киев! Паулу Фонсека покинул Шахтер и стал тренером Ромы! Ну теперь Динамо точно чемпион!", - написал Беленюк в Instagram, сопроводив пост фотографией с мячом.

Напомним, Рома объявила о назначении Паулу Фонсеки главным тренером.