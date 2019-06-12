Отбор на Евро-2020: результаты матчей 11 июня

Вчера, 11 июня, состоялось ряд матчей отбора на Евро-2020. Сборная Турции после сенсационной победы над Францией уступила Исландии, Германия разгромила Эстонию, а Франция нанесла поражения Андорре.
Чемпионат Европы 2020 Квалификация
Результаты матчей 11 июня:
Венгрия - Уэльс 1:0
Гол: Патки, 80
Венгрия: Гулачи, Орбан, Барат, Корхут, Джуджак (Кляйнхайслер, 70), Собослаи (Беше, 83), Надь, Паткаи, Ловренчич, Салаи, Холендер (Варга, 59)
Уэльс: Хеннесси, Лоуренс, Гантер, Дэвис, Уильямс, Лоуренс (Воукс, 79), Брукс (Уилсон, 73), Джеймс, Аллен, Бэйл, Ампаду (Смит, 54)
Лихтенштейн – Финляндия 0:2
Голы: Пукки, 37, Челльман, 57
Лихтенштейн: Хоби, Хофер, Рехштайнер, Кауфманн, Вольфингер (Брэндле, 77), Визер (Польверино, 46), Зеле, Хаслер, Бюхель (Бюхель, 54), Саланович, Кюне
Финляндия: Градецки, Уронен, Тойвио, Араюури, Райтала (Вяйсянен, 87), Камара, Спарв (Шюллер, 61), Лод, Пукки, Челльман, Лаппалайнен (Сойри, 74)
Греция – Армения 2:3
Голы: Зека, 54, Фортунис, 87 — Карапетян, 8, Казарян, 32, Барсегян, 74
Греция: Влаходимос, Папастатопулос, Сиовас, Кутрис, Мавриас (Коцирас, 17), Самарис (Сиопис, 75), Фортунис, Масурас, Зека, Пелкас (Коловос, 68), Кулурис
Армения: Айрапетян, Ароян, Амбарцумян, Ишханян, Оганесян, Мхитарян, Мкртчян (Овсепян, 55), Казарян (Аветисян, 83), Барсегян, Карапетян (Бабаян, 70), Григорян
Албания – Молдова 2:0
Гол: Чикаллеши, 66. Рамадани, 90+2
Албания: Бериша – Хисай, Исмайли, Маврай, Весели – Каче (Косе, 83), Рамадани, Ленжани (Роши, 59) – Абраши, Узуни, Садику (Чикаллеши, 58).
Молдова: Кошелев – Жардан (Граур, 76), Эфрос, Армаш – Антонюк, Чеботару, Карп, Рибчук – Суворов (Коцюк, 74), Дамаскан (Бойчук, 70), Гинсари.
Исландия – Турция 2:1
Голы: Сигурдссон, 21, 31 – Токез, 40
Исландия: Халльдоурссон – Херманссон, Арнассон, Сигурдссон, Скулассон (Магнуссон, 69) – Гудмундссон (Траустасон, 80), Хальфредссон, Гуннарссон, Бьярнасон – Сигурдссон – Бедварссон (Сигторссон, 64).
Турция: Гюнок – Челик, Демираль, Айхан, Калдырым – Токез (Ялчин, 85), Туфан – Чалханоглу, Каведжи (Омур, 63), Караман (Языджы, 46) – Йылмаз.
Андорра — Франция 0:4
Голы: Мбаппе, 11, Бен Йеддер, 30, Товен, 45+1, Зума, 60
Андорра: Гомес — Ч. Рубио, Льовера, Лима, Сан-Николас — Мартинес (Х. Рубио, 58), Ребес, Валес, Цервос (Родригес, 81) — Алаэс (Х. Санчес, 85), Виейра
Франция: Льорис — Дюбуа, Зума, Лангле, Ф. Менди — Ндомбеле (Сиссоко, 64), Погба — Товен (Лемар, 81), Гризманн, Мбаппе — Бен Йеддер (Жиру, 73)
Беларусь — Северная Ирландия 0:1
Гол: Макнейр, 86
Беларусь: Гутор, Наумов, Шитов (Веретило, 71), Мартынович, Поляков, Маевский, Нехайчик, Корзун (Кисляк, 46), Стасевич, Ковалев, Шикавка (Лаптев, 58).
Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Льюис, Кэткарт, Смит, Макнейр, Дэвис, Эванс (Сэвилл, 69), Джонс, Эванс, Уошингтон (Лаферти, 72), Мадженнис (Даллас, 56)
Италия — Босния и Герцеговина 2:1
Голы: Инсинье, 49, Верратти, 86 — Джеко, 32
Италия: Сиригу — Манчини (Де Шильо, 66), Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон — Барелла, Жоржиньо, Верратти — Бернардески (Белотти, 80), Квальярелла (Кьеза, 46), Инсинье.
Босния и Герцеговина: Шехич — Тодорович, Бичакчич, Зуканович, Чивич (Настич, 72) — Бешич, Пьянич, Сарич — Вишча, Джеко, Гояк (Симирот, 80).
Германия — Эстония 8:0
Голы: Ройс, 10, 37, Гнабри, 17, 62, Горетцка, 20, Гюндоган, 26, Вернер, 79, Сане, 88.
Германия: Нойер — Керер, Гюнтер, Зюле — Киммих, Горетцка, Гюндоган (Дракслер, 53), Шульц (Халстенберг, 46) — Сане, Ройс (Вернер, 66), Гнабри.
Эстония: Лепметс — Метс, Тамм, Вихманн — Камс, Васильев (Крейда, 82), Дмитриев (Каит, 60), Пикк — Тенисте, Зеньов (Оджамаа, 71), Пури.