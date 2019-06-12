Скачать
Среда, 12.06.2019
Сборная Украины U-20 пробилась в финал чемпионата мира
Сборная Украины U-20 пробилась в финал чемпионата мира
Далакян – Таворнхам: где и когда смотреть бой
Далакян – Таворнхам: где и когда смотреть бой
Официально: Паулу Фонсека возглавил Рому
Официально: Паулу Фонсека возглавил Рому
Назван самый высокооплачиваемый спортсмен мира
Назван самый высокооплачиваемый спортсмен мира

Отбор на Евро-2020: результаты матчей 11 июня

Отбор на Евро-2020: результаты матчей 11 июня
09:52 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Вашему вниманию результаты матчей отбора на Евро-2020 за 11 июня.

Вчера, 11 июня, состоялось ряд матчей отбора на Евро-2020. Сборная Турции после сенсационной победы над Францией уступила Исландии, Германия разгромила Эстонию, а Франция нанесла поражения Андорре.

Чемпионат Европы 2020 Квалификация

Результаты матчей 11 июня:

Венгрия - Уэльс 1:0

Гол: Патки, 80

Венгрия: Гулачи, Орбан, Барат, Корхут, Джуджак (Кляйнхайслер, 70), Собослаи (Беше, 83), Надь, Паткаи, Ловренчич, Салаи, Холендер (Варга, 59)

Уэльс: Хеннесси, Лоуренс, Гантер, Дэвис, Уильямс, Лоуренс (Воукс, 79), Брукс (Уилсон, 73), Джеймс, Аллен, Бэйл, Ампаду (Смит, 54)

Лихтенштейн – Финляндия 0:2

Голы: Пукки, 37, Челльман, 57

Лихтенштейн: Хоби, Хофер, Рехштайнер, Кауфманн, Вольфингер (Брэндле, 77), Визер (Польверино, 46), Зеле, Хаслер, Бюхель (Бюхель, 54), Саланович, Кюне

Финляндия: Градецки, Уронен, Тойвио, Араюури, Райтала (Вяйсянен, 87), Камара, Спарв (Шюллер, 61), Лод, Пукки, Челльман, Лаппалайнен (Сойри, 74)

Греция – Армения 2:3

Голы: Зека, 54, Фортунис, 87 — Карапетян, 8, Казарян, 32, Барсегян, 74

Греция: Влаходимос, Папастатопулос, Сиовас, Кутрис, Мавриас (Коцирас, 17), Самарис (Сиопис, 75), Фортунис, Масурас, Зека, Пелкас (Коловос, 68), Кулурис

Армения: Айрапетян, Ароян, Амбарцумян, Ишханян, Оганесян, Мхитарян, Мкртчян (Овсепян, 55), Казарян (Аветисян, 83), Барсегян, Карапетян (Бабаян, 70), Григорян

Албания – Молдова 2:0

Гол: Чикаллеши, 66. Рамадани, 90+2

Албания: Бериша – Хисай, Исмайли, Маврай, Весели – Каче (Косе, 83), Рамадани, Ленжани (Роши, 59) – Абраши, Узуни, Садику (Чикаллеши, 58).

Молдова: Кошелев – Жардан (Граур, 76), Эфрос, Армаш – Антонюк, Чеботару, Карп, Рибчук – Суворов (Коцюк, 74), Дамаскан (Бойчук, 70), Гинсари.

Исландия – Турция 2:1

Голы: Сигурдссон, 21, 31 – Токез, 40

Исландия: Халльдоурссон – Херманссон, Арнассон, Сигурдссон, Скулассон (Магнуссон, 69) – Гудмундссон (Траустасон, 80), Хальфредссон, Гуннарссон, Бьярнасон – Сигурдссон – Бедварссон (Сигторссон, 64).

Турция: Гюнок – Челик, Демираль, Айхан, Калдырым – Токез (Ялчин, 85), Туфан – Чалханоглу, Каведжи (Омур, 63), Караман (Языджы, 46) – Йылмаз.

Андорра — Франция 0:4

Голы: Мбаппе, 11, Бен Йеддер, 30, Товен, 45+1, Зума, 60

Андорра: Гомес — Ч. Рубио, Льовера, Лима, Сан-Николас — Мартинес (Х. Рубио, 58), Ребес, Валес, Цервос (Родригес, 81) — Алаэс (Х. Санчес, 85), Виейра

Франция: Льорис — Дюбуа, Зума, Лангле, Ф. Менди — Ндомбеле (Сиссоко, 64), Погба — Товен (Лемар, 81), Гризманн, Мбаппе — Бен Йеддер (Жиру, 73)

Беларусь — Северная Ирландия 0:1

Гол: Макнейр, 86

Беларусь: Гутор, Наумов, Шитов (Веретило, 71), Мартынович, Поляков, Маевский, Нехайчик, Корзун (Кисляк, 46), Стасевич, Ковалев, Шикавка (Лаптев, 58).

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Льюис, Кэткарт, Смит, Макнейр, Дэвис, Эванс (Сэвилл, 69), Джонс, Эванс, Уошингтон (Лаферти, 72), Мадженнис (Даллас, 56)

Италия — Босния и Герцеговина 2:1

Голы: Инсинье, 49, Верратти, 86 — Джеко, 32

Италия: Сиригу — Манчини (Де Шильо, 66), Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон — Барелла, Жоржиньо, Верратти — Бернардески (Белотти, 80), Квальярелла (Кьеза, 46), Инсинье.

Босния и Герцеговина: Шехич — Тодорович, Бичакчич, Зуканович, Чивич (Настич, 72) — Бешич, Пьянич, Сарич — Вишча, Джеко, Гояк (Симирот, 80).

Германия — Эстония 8:0

Голы: Ройс, 10, 37, Гнабри, 17, 62, Горетцка, 20, Гюндоган, 26, Вернер, 79, Сане, 88.

Германия: Нойер — Керер, Гюнтер, Зюле — Киммих, Горетцка, Гюндоган (Дракслер, 53), Шульц (Халстенберг, 46) — Сане, Ройс (Вернер, 66), Гнабри.

Эстония: Лепметс — Метс, Тамм, Вихманн — Камс, Васильев (Крейда, 82), Дмитриев (Каит, 60), Пикк — Тенисте, Зеньов (Оджамаа, 71), Пури.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Франции, Сборная Италии, Сборная Германии, Сборная России, Сборная Казахстана, Футбол, Сборная Албании, Сборная Словакии, Новости футбола, Отбор на Евро-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сборная Украины U-20 пробилась в финал чемпионата мира
02 Наставник сборной Украины U-20 прокомментировал выход в финал ЧМ-2019
03 Стоимость Малиновского выросла на несколько миллионов евро
04 Дефлимпийская сборная Украины обыграла Россию на ЧЕ-2019
05 Результаты жеребьевки предварительного раунда Лиги Европы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь