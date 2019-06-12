Пилот Формулы-1 защитил свою семью от грабителей

Новости спорта: Ромен встал у злоумышленников на пути и обратил их в бегство.

Гонщик команды Формулы-1 Хаас Ромен Грожан защитил своих родных от грабителей, которые пытались ворваться в его дом. Об этом сообщила супруга пилота Марион.

"Сегодня я могу заявить всему миру, что мой муж - герой. В наш дом пытались пробраться злоумышленники. К счастью, никто не пострадал, и дети даже не знали, что нам угрожает опасность.

Спасибо Ромену, который преградил путь грабителям и смог защитить свою семью", - написала девушка в своем Instagram.

Стоит отметить, что у семьи Грожанов трое маленьких детей.

Напомним, на Гран-при Канады Ромен занял 14-е место. После семи этапов француз располагается на семнадцатой строчке личного зачета пилотов.