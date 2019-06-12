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Де Лигт близок к трансферу в ПСЖ

Де Лигт близок к трансферу в ПСЖ
12:11 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Парижане предлагают солидную зарплату голландцу.

Пари Сен-Жермен почти достиг договоренности о приобретении нидерландского центрального защитника амстердамского Аякса Маттейса де Лигта.

По информации Джанлуки Ди Марцио, парижане выиграли борьбу у каталонской Барселоны за 19-летнего футболиста.

Скандально известный агент Мино Райола, который в том числе ведет дела Де Лигта, на данный момент находится в столице Франции, где в течение ближайших нескольких дней договорится о деталях сделки со спортивным директором ПСЖ Антеро Энрике.

Также появилась информация, что "красно-синие" предложили ему заработную плату в размере 15 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что Барселона урегулировала условия трансфера футболиста, но сам он пока не принял решения, где он продолжит карьеру.

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ПСЖ, Футбол, Новости футбола, Маттейс де Лигт.
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