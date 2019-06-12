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Александрия определилась с домашней ареной в Лиге Европы

Александрия определилась с домашней ареной в Лиге Европы
13:33 Сегодня Телеграф

Новости спорта: "Александрия" окончательно определилась с домашней ареной в Лиге Европы.

Футбольный клуб "Александрия", который вскоре стартует в групповом турнире Лиги Европы, окончательно определился с домашней ареной.

Футболисты “Александрии” свои домашние матчи будут проводить на "Арене Львов". Об этом стало известно FootBoom.

“У "горожан" было три варианта - полтавский стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского, одесский "Черноморец" и львовская "Арена Львов". Александрийцы остановили выбор на "Арене Львов" и уже обо всем договорились с руководством этого спортивного сооружения”, - говорится в сообщении.

Осталось только подписать все необходимые документы об аренде арены на время проведения матчей Лиги Европы сезона-2019/20.

Напомним, футбольный клуб “Александрия” стал третьим в сезоне-2018/19 украинской Премьер-лиги и получил право сыграть в групповом этапе Лиги Европы, но домашний стадион клуба “Ника” в Александрии не соответствует критериям УЕФА. 

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Лига Европы, ФК Александрия, Новости футбола, Арена Львов.
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