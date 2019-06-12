Луиш Каштру - главный тренер Шахтера

Новости спорта: Донецкий клуб объявил о назначении нового специалиста на должность наставника.

Шахтер объявил о назначении Луиша Каштру на пост главного тренера команды, сообщает официальный сайт Горняков. Контракт с 57-летним наставником вступает в силу сегодня и рассчитан на 2 года.

Ранее генеральный директор Шахтера Сергей Палкин провел встречу с Луишем Каштру, на которой и были решены последние детали сотрудничества.

По информации португальских СМИ, Шахтер не станет платить Витории Гимарайнш один миллион евро компенсации за досрочный разрыв контракта с тренером.

До 2013 года Каштру работал с малоизвестными португальскими клубами, но в том году возглавил молодежную команду Порту. Весной 2014 года на два месяца временно возглавил основную команду, на посту главного тренера которой сменил как раз бывшего наставника Шахтера Паулу Фонсеку. После этих двух месяцев вернулся к работе с молодежной командой. После нее Каштру возглавлял Риу Аве, Шавиш и Виторию Гимарайнш.

Напомним, что вчера было объявлено об уходе из Шахтера Паулу Фонсеки. Прощальное письмо португальцу уже оставил Ринат Ахметов, а донецкий клуб подготовил минутный ролик с самыми яркими эпизодами Паулу в стане Горняков.

В завершившемся сезоне Витория Гимарайнш во главе с Луишем Каштру заняла пятое место в чемпионате Португалии и вышла в Лигу Европы. Шахтер в прошлом сезоне выиграл УПЛ и Кубок Украины.