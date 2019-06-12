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Собрание УПЛ: Колос и Днепр-1 вошли в состав, вопрос Олимпика решит исполком УАФ

Собрание УПЛ: Колос и Днепр-1 вошли в состав, вопрос Олимпика решит исполком УАФ
16:32 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: В Киеве прошло общее собрание участников украинской футбольной Премьер-лиги.

В столичном Доме футбола в среду прошло общее собрание украинской Премьер-лиги (УПЛ), в котором приняли участие представители всех клубов высшего дивизиона отечественного футбола.

В ходе заседания был утвержден календарь соревнований на первый круг сезона 2019/2020 годов, сообщает пресс-служба УПЛ.

"Кроме того, общее собрание приняло решение об исключении ФК "Черноморец" и ФК "Арсенал-Киев" из состава участников УПЛ и предложили исполкому Украинской ассоциации футбола (УАФ) включить ФК "Колос" (Ковалевка) и СК "Днепр-1" в состав участников УПЛ на сезон 2019/2020 годов. Окончательное решение об участии ФК "Олимпик" (Донецк) в чемпионате УПЛ примет исполком УАФ", - отмечается в сообщении.

Участники общего собрания УПЛ также утвердили некоторые изменения в регламент проведения соревнований, проголосовали за введение в матчах чемпионата УПЛ системы помощи арбитрам VAR (с 2020 года - в тестовом режиме).

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Футбол, УПЛ, Дом футбола, Новости футбола.
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