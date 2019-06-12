Реал представил нападающего Йовича

Нападающий сборной Сербии Лука Йович прокомментировал свой переход в мадридский Реал. "Сливочные" официально представили футболиста.
"Сейчас я – самый счастливый человек на Земле, ведь подписал контракт с самым сильным клубом. Я считаю что сделал правильный выбор. Постараюсь сделать все возможное, чтобы Реал выигрывал больше трофеев и титулов", - сказал Йович пресс-службе Реала.
EN DIRECTO: ¡Rueda de prensa de Luka Jović!#WelcomeJovic | #RMTV https://t.co/YmUKChZzoq
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 12 июня 2019 г.
Прошлым клубом Йовича был немецкий Айнтрахт. В минувшем сезоне Йович сыграл 48 матчей, забил 27 голов и сделал 7 результативных передач.