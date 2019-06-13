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Милан примет участие в следующем розыгрыше Лиги Европы

Милан примет участие в следующем розыгрыше Лиги Европы
07:18 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Абритражный суд в Лозанне не успевает рассмотреть дело россонери до старта турнира.

Милан примет участие в следующем розыгрыше Лиги Европы, отмечает Sky Sport Italia.

Россонери грозило исключение из еврокубков сроком на один сезон из-за нарушения ими правил финансового фэйр-плей, но в июне УЕФА приостановил собственное разбирательство до момента получения вердикта Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS).

Как отмечает издание, в календаре слушаний CAS до 14 августа нет дела Милана, поэтому оно будет рассмотрено уже после начала следующего розыгрыша Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что в Милане готовы понести наказание за нарушение правил финансового фейр-плей и пропустить сезон в еврокубках.

Милан уже 5 лет не участвует в Лиге чемпионов. В минувшем сезоне команда снова не попала в четверку лучших Серии А, заняв пятое место, а в Лиге Европы с треском провалилась, не сумев выйти из группы.

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Лига Европы, ФК Милан, Футбол, Новости футбола.
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