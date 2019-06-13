Реал объявил о подписании Менди

Новости спорта: Уже третий трансфер "сливочных" этим летом.

Официальный сайт мадридского "Реала" объявил о подписании защитника "Лиона" Ферлана Менди.

Соглашение было подписано сроком на 6 лет. По официальным данным сумма перехода составила 48 миллионов евро. Также "Лион" может получить 5 миллионов в виде бонусов.

Менди выступает за "Лион" с 2017 года. За это время он провел за клуб 57 матчей и забил два гола. Также у игрока есть две игры за национальную сборную.

Этим летом "Реал" уже совершил два трансфера, подписав Азара и Йовича.