Малиновский отказался продлевать контракт с Генком

Новости спорта: Украинец твердо настроен перебраться в топ-чемпионат.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский отказался продлевать соглашение с Генком, сообщает nieuwsblad.be.

По информации источника, вчера Малиновский со своим агентом провели встречу с руководством клуба, на которой отказался от предложения продлить контракт. Действующее же соглашение игрока с клубом действует еще один сезон.

На встрече Руслан Малиновский подчеркнул, что хотел бы продолжить свою карьеру в чемпионатах Англии или Италии, и рассчитывает на трансфер в это межсезонье.

Ранее была информация о переходе Малиновского в Спартак, но игрок и его агент назвали это простыми слухами.

Напомним, что Генк в прошлом сезоне выиграл чемпионат Бельгии, благодаря чему пробился в групповой этап Лиги Чемпионов. Сам Руслан Малиновский был лидером команды, проведя во всех турнирах 51 матч, и записав на свой счет 16 голов.