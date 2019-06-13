Милан готовит первый летний трансфер

Новости спорта: За боснийца Раде Крунича россонери заплатят 8 миллионов евро.

Президент Эмполи Фабрицио Корси в интервью Calciomercato заявил, что полузащитник Раде Крунич переходит в Милан. Россонери готовят этот трансфер, а на следующей неделе 25-летний хавбек пройдет медосмотр.

Крунич подпишет с Миланом контракт на четыре года, а его зарплата составит 1,2 миллиона евро за сезон. Трансфер полузащитника ориентировочно должен обойтись россонери в 8 миллионов евро.

Раде Крунич выступает за Эмполи с 2015 года. В прошлом сезоне он был одним из лидеров команды — провел 33 поединка в рамках Серии А, и записал на свой счет 5 забитых мячей. Вот только босниец не помог Эмполи избежать вылета — команда заняла лишь 18-е место.

Ранее сообщалось, что бывший наставник Сампдории Марко Джамполо станет новым главным тренером Милана — контракт со специалистом был подписан по схеме 2+1.

Милан прошлый сезон завершил на 5-й позиции, и в следующем сезоне будет представлять Италию в Лиге Европы.