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Джермейн Ленс будет судиться с Динамо

Джермейн Ленс будет судиться с Динамо
11:57 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта: Всему виной задолженность по зарплате.

31 июля в Лозанне состоится слушание по обращению Джермейна Ленса, сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).

CAS рассмотрит финансовые претензии голландского полузащитника к киевскому клубу — ориентировочно задолженность Динамо перед Ленсом составляет 250 тысяч евро, также киевляне должны игроку 50 тысяч евро невыплаченной премии.

Зимой 2018 года Динамо было истцом в CAS против ФФУ (сейчас AУФ) по так называемому «мариупольскому делу», но Спортивный арбитражный суд встал на сторону ФФУ, и засчитал основной команде Динамо, а также командам U-21 и U-19 технические поражения за неявку на матчи против Мауриполя.

Джермейн Ленс защищал цвета Динамо с 2013 по 2015 год, после чего перешел в Сандерленд.

С 2018 года голландский хавбек защищает цвета Бешикташа, за который в прошлом сезоне отыграл 37 матчей, забил 5 голов и сделал 5 ассистов. Ленс помог своему клубу финишировать на 3-й позиции в турецкой Суперлиге.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Джермейн Ленс.
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