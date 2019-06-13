Ливерпуль снова попытается купить игрока сборной Франции

Новости спорта: Юрген Клопп стремится разнообразить атаку.

Прошлым летом "Ливерпуль" активно вел переговоры с "Лионом" о трансфере атакующего полузащитника Набиля Фекира. Однако соглашение так и не было достигнуто, французы вышли из переговоров.

Впрочем, мерсисайдцы не отказались от идеи пригласить игрока сборной Франции, пишет Le Progres. Этим летом они снова попытаются договориться с "Лионом" о переходе.

Однако отмечается, что "Ливерпуль" не хочет платить 53 млн фунтов стерлингов, которые прошлым летом требовал за своего игрока французский клуб.

Набиль Фекир в сезоне 2018/19 сыграл 39 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач. В составе сборной Франции на его счету 21 матч и два гола.