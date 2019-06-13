Где и когда состоится матч за Суперкубок Украины 2019

Новости спорта: В поединке за трофей встретятся "Шахтер" и "Динамо".

Стали известны дата и место проведения матча за Суперкубок Украины-2019, в котором встретятся чемпион и обладатель Кубка страны «Шахтер» и серебряный призер УПЛ «Динамо».

Матч примет стадион «Черноморец» в Одессе 28 июля. Также в этот день пройдет часть матчей первого тура украинской Премьер-лиги 2019/20.

Этот розыгрыш Суперкубка станет 16-м в истории Украины. Про старт продажи билетов огласят на следующей неделе.

Примечательно, что «Шахтер» 8 раз выигрывал Суперкубок, «Динамо» - 7.

Напомним, клубы УПЛ не договорились о создании единого телепула.