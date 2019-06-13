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Букмекеры назвали фаворита Копа Америка-2019

Букмекеры назвали фаворита Копа Америка-2019
15:19 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Главный фаворит турнира — его хозяйка сборная Бразилии.

Рано утром 15 июня по московскому времени в Бразилии стартует Кубок Америки-2019, ставки на который уже принимают букмекерские конторы. Прогнозы букмекеров говорят о том, что у вернувшегося в сборную Аргентины Лионеля Месси есть реальные шансы выиграть трофей, но главные фавориты все же — бразильцы.

Поставить на аргентинцев можно с коэффициентом 5.00. Это соответствует шансам в 18%. Месси трижды останавливался в шаге от трофея на Кубках Америки, причем в последних двух розыгрышах Аргентина проигрывала в финале Чили в серии пенальти.

Соперниками аргентинцев на групповом этапе станут сборная Колумбии — коэффициент на победу 11.00 (8%), Парагвай — 35.00 (2,5%) и приглашенная организаторами команда Катара — 100.00 (0,5%).

Главный фаворит турнира — его хозяйка сборная Бразилии. Сделать ставку на победу бразильцев можно с коэффициентом 2.30 (39%). На групповом этапе Бразилия сыграет с Боливией — 50.00 (1,5%), Венесуэлой — 35.00 (2,5%) и Перу — 20.00 (4%).

Шансы действующего победителя турнира — сборной Чили — букмекеры оценили коэффициентом 10.00 (9%). Чилийцам предстоить сыграть в группе с Уругваем — 8.00 (11%), Эквадором — 40.00 (2%) и приглашенной сборной Японии — 40.00 (2%).

Финал состоится 7 июля на знаменитом стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.

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Футбол, Новости футбола, Копа Америка-2019.
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