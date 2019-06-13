Азар: С детства мечтал играть за Реал

Новости спорта: Бельгиец неоднократно признавался, что его кумиром был Зинедин Зидан.

Новичок Реала Эден Азар очень рад своему переходу в мадридский клуб.

"Я очень хочу начать выступать за Реал и выиграть много трофеев. Я с детства мечтал играть за этот клуб, и сейчас просто наслаждаюсь моментом", — заявил Эден на презентации.

Президент Реала Флорентино Перес поприветствовал бельгийца и признался, что уже давно хотел это сделать – таким образом подтвердив, что слухи об интересе к Эдену в прошлые годы были правдой.

Ориентировочная стоимость трансфера Эдена Азара из Челси в Реал составила 100 млн евро. Контракт бельгийца с "королевским клубом" рассчитан на пять лет.