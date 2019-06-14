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Генк повесил ценник на Малиновского

Генк повесил ценник на Малиновского
07:36 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Генк

Новости спорта: Украинец может покинуть бельгийский клуб этим летом.

Полузащитник Генка Руслан Малиновский может покинуть клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщает Voetbalkrant.com.

По информации источника, бельгийский клуб готов расстаться с украинским хавбеком не менее чем за 10 млн евро.

Сообщается, что в подписании Руслана заинтересованы сразу несколько клубов из топ-лиг Европы.

Малиновский отказался продлевать контракт с Генком

В минувшем сезоне Малиновский провел за Генк 50 матчей, забил 16 голов и отдал 10 голевых передач. Также полузащитник стал чемпионом Бельгии в составе своего клуба.

Ранее сообщалось, что украинцем интересуются два клуба из Серии А.

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Футбол, ФК Генк, Новости футбола, Руслан Малиновский.
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