Генк повесил ценник на Малиновского

Новости спорта: Украинец может покинуть бельгийский клуб этим летом.

Полузащитник Генка Руслан Малиновский может покинуть клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщает Voetbalkrant.com.

По информации источника, бельгийский клуб готов расстаться с украинским хавбеком не менее чем за 10 млн евро.

Сообщается, что в подписании Руслана заинтересованы сразу несколько клубов из топ-лиг Европы.

В минувшем сезоне Малиновский провел за Генк 50 матчей, забил 16 голов и отдал 10 голевых передач. Также полузащитник стал чемпионом Бельгии в составе своего клуба.

Ранее сообщалось, что украинцем интересуются два клуба из Серии А.